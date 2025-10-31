Varför den utländska MGA-licensen gör succé bland svenska casinospelare

Det är ingen hemlighet att många svenska casinospelare under senare år har börjat leta sig bort från den svenska licensmarknaden.

Inte för att något är fel på svenska casinon – de är trygga, reglerade och erbjuder starkt spelarskydd. Men de omfattas också av hårda bonusbegränsningar och funktioner som vissa spelare upplever gör spelandet stelare och mindre roligt.

Det finns en blandning av olika casinolicenser som utländska casinon använder sig av. Ett av de populäraste valen, som tenderar att sticka ut mest från mängden, är licensen från Malta Gaming Authority (förkortat MGA).

Men vad är det som ligger bakom dess succé? Vad är det som gör att just denna licens lockar så många svenskar? Och vilka saker bör man tänka på innan man börjar spela? Just detta ska vi gå igenom i dagens artikel.

Kom ihåg att spela ansvarsfullt och måttligt. Vid problematiska spelvanor bör du ta kontakt med Stödlinjen och använda dig av Spelpaus.

Vad är MGA och varför är licensen så respekterad?

MGA är en av de mest välkända och långvariga spelmyndigheterna i världen. Innan Sverige införde sin egen licens 2019 var nästan alla ”svenska” casinon faktiskt MGA-licensierade — och många spelare minns hur smidigt allt fungerade.

Myndigheten ansvarar för att:

Kontrollera att casinon följer strikt reglerade säkerhetsrutiner

Förhindra fusk och pengatvätt

Säkerställa att spelaren kan få hjälp vid tvist

Granska att alla spel är rättvisa (RNG-kontroller)

MGA har byggt upp ett rykte som tuff men rättvis. Det är inte bara “vem som helst” som får en licens – casinot måste uppfylla tunga krav både tekniskt och ekonomiskt. Det betyder att som spelare kan du känna dig trygg med att spelet sköts schysst och pengarna hålls säkra.

Därför väljer svenska spelare allt oftare MGA-casinon

Enligt spelguiden Gratisvardag.se är av de största anledningarna till att svenska spelare söker sig till MGA-casinon friheten, säkerheten och bonusarna. Medan svenska casinon får ge en bonus per spelare erbjuder MGA-casinon ofta både återkommande kampanjer och lojalitetsprogram där trogna spelare belönas löpande. För många är det en tydlig skillnad i känslan av nöje – man upplever att man får mer för pengarna.

Spelutbudet är också en viktig faktor. MGA-casinon är inte begränsade på samma sätt som svenska casinon, vilket gör att antalet jackpottar, livebord eller spelutvecklare kan vara betydligt större. Flera spelare lyfter fram hur det känns mer varierat och internationellt att spela på dessa sajter.

Dessutom kan uttag ibland även gå snabbare. Många MGA-casinon använder moderna betalningslösningar som ger snabb överföring till bankkonto eller e-plånböcker, vilket spelare tycker känns smidigt. Och för den som har erfarenhet av hur långsamt uttag kan gå hos en del svenska aktörer blir det ytterligare en fördel.

Kort sagt: mer bonusmöjligheter, större utbud och en smidigare spelupplevelse har gjort att MGA-casinon blivit ett naturligt alternativ för många svenskar som vill uppleva mer flexibilitet när de spelar.

Är vinster på MGA-casinon skattefria?

Det korta svaret: ja – i de flesta fall.

Så länge casinot är licensierat inom EU, omfattas vinsterna av EU:s regler om fri rörlighet för tjänster. Malta är ju medlem i EU, så det är bra för svenska casinospelare.

Men… det finns en viktig faktor att hålla koll på.

Om casinot riktar sig direkt mot svenska spelare — t.ex. svensk sajt, svensk support, SEK-valuta — då kan vinsterna bli skattepliktiga.

Så det gäller att hålla koll på:

Vilket språk hemsidan använder

Vilka valutor som erbjuds

Om casinot marknadsför sig i Sverige

Läs mer om hur skatter för spelvinster fungerar på Skatteverkets hemsida.

Trygghet och ansvar – hur säkra är MGA-casinon?

Säkerheten är en av de stora anledningarna till att MGA blivit en favorit bland svenskarna. Spelbolag med licens på Malta måste följa flera säkerhetsregler. Spelarnas insatta pengar måste vara separerade från casinots driftbudget, vilket innebär att du ska kunna få dina pengar tillbaka även om casinot skulle gå i konkurs.

Det finns dessutom tydliga system för att hantera tvister, vilket ger dig en trygg kontaktväg om något skulle gå fel. Och eftersom spelen ständigt kontrolleras av oberoende aktörer, kan du lita på att utfallen är rättvisa och helt slumpbaserade.

Även om ansvarsverktygen inte är exakt desamma som i Sverige – exempelvis ingår MGA-casinon inte i Spelpaus – finns möjlighet till olika former av självavstängning direkt hos operatörerna.

Nackdelar med MGA-casinon – det här bör du känna till

Det finns dock vissa nackdelar som är viktiga att vara medveten om. Den största handlar om spelansvar. Utan koppling till Spelpaus krävs mer självdisciplin från spelaren. Om man tidigare har haft problem med spelande kan ett MGA-casino innebära en större risk eftersom begränsningarna är färre.

Supporten kan även vara mindre anpassad till svenska spelare. Engelska är ofta standard, vilket inte passar alla. De flesta sajter saknar också svenskt språk, eftersom att MGA casinon inte är tillåtna att vända sig direkt mot den svenska marknaden.

Det handlar inte om farliga casinon – tvärtom är MGA-licensen mycket säker – men den ökade friheten förutsätter att spelaren tar mer ansvar både för sitt beteende och för skatteregler.

Därför gör MGA succé i Sverige

MGA-casinon erbjuder en typ av spelupplevelse som många svenskar har saknat efter införandet av den svenska licensen: större valfrihet, återkommande bonusar och ett mer omfattande spelutbud. Samtidigt är säkerheten fortsatt hög tack vare Maltas strikta och välrenommerade licenssystem.

Men valet kommer också med ett eget ansvar. Den som spelar på MGA-casinon måste själv sätta gränser och vara medveten om eventuella skatteeffekter.

För den som prioriterar flexibilitet och vill utforska fler spelmöjligheter än vad svenska licensmarknaden erbjuder kan MGA vara ett attraktivt alternativ – och det förklarar varför licensen fortsätter göra succé bland svenska casinospelare.

Ansvarsfullt spelande

Oavsett vilket specifikt casino, och oavsett vilken specifik licens casinot har, är det alltid viktigt att spela ansvarsfullt.

I det ingår att man bör sätta begränsningar för sig själv, både vad gäller pengar men även hur mycket tid man lägger på spelandet.