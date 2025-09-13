Kan man byta termostat för element på egen hand?

När ett element slutar värma upp rummet ordentligt kan det bero på att termostaten inte fungerar som den ska. Värmen kanske aldrig slår på, eller så blir det för varmt trots att du har sänkt vredet.

Många funderar då på om det går att fixa själv – eller om man behöver hjälp från en rörmokare. Svaret beror helt på vilken del som är trasig och hur ditt värmesystem är uppbyggt. Vissa saker kan du göra själv, men det finns tillfällen då det är säkrare att ta hjälp.

Vad är en termostat och hur fungerar den?

En termostat reglerar hur varmt ett element blir. Den känner av temperaturen i rummet och öppnar eller stänger ventilen som styr hur mycket varmvatten som släpps in i elementet. Om rummet är för kallt öppnar den ventilen, och om det är varmt nog stänger den ventilen. De vanligaste termostaterna i bostäder är termostatventiler med en vred som man själv kan justera.

Det är alltså inte själva elementet som känner av värmen, utan termostaten. Om den går sönder eller fastnar kan elementet sluta ge värme helt, eller ge för mycket värme. Då kan det vara dags att byta ut den.

Är det lagligt att byta termostat själv?

Att skruva av ett termostatvred och sätta dit ett nytt är oftast lagligt och kan göras av privatpersoner – om det är just vredet man byter, alltså den yttre delen som inte är ansluten till själva rörsystemet. Och så länge det inte involverar något el-arbete.

Men om man ska byta hela termostatventilen (alltså den del som sitter ansluten till rören) krävs det att man stänger av vattnet och i vissa fall även tömmer hela värmesystemet. Då rör det sig om ett VVS-ingrepp, och det ska inte göras utan rätt kompetens och behörighet.

Det finns också en risk att det blir läckage om man gör fel, och det kan i sin tur orsaka stora skador. Därför rekommenderas det starkt att man låter en rörmokare göra jobbet. Det är också klokt att ta kontakt med sin hyresvärd eller BRF innan man påbörjar denna process.

Vilka verktyg och förberedelser behövs?

Om du endast ska byta termostatvredet behöver du oftast inga avancerade verktyg. Ett stadigt grepp med handen eller eventuellt en polygrip räcker för att lossa det gamla vredet. Vissa modeller har en låsring som kan kräva en liten insexnyckel. Viktigt är att du kontrollerar att det nya vredet passar just din ventil – det finns flera olika fabrikat och modeller som inte alltid är kompatibla med varandra.

Ska hela termostatventilen bytas krävs det däremot mer – rörtång, avstängning av värmesystemet, kunskap om tryckutjämning, och i vissa fall specialverktyg beroende på röranslutningens utformning. Här är det lätt att göra fel, vilket gör att risken för vattenskador är stor.

När bör man ringa en professionell rörmokare?

Ifall du är det minsta osäker på vad som ska göras är det bäst att ta hjälp av en rörmokare i ditt närområde (t.ex. en rörmokare Partille). Det gäller särskilt i äldre hus där rörsystemet kan vara slitet, eller om det är oklart vilken typ av termostatventil som används.

En felaktigt monterad termostat kan påverka hela värmesystemet negativt – särskilt om flera element är inblandade.