Buss från Stockholm City till Arlanda – pris och restid

Att ta sig från Stockholm till Arlanda flygplats behöver inte vara krångligt. Många som bor i huvudstaden börjar resan ifrån Cityterminalen, och då är bussen ett av de enklaste alternativen. Flera avgångar går varje dag från Stockholm City till Arlanda, och det finns olika bussbolag att välja mellan.

Priset är ofta billigare än många andra färdsätt och restiden är förhållandevis kort. Med lite planering slipper du onödig stress och kan starta resan i lugnare tempo. Här får du koll på vad resan kostar, hur lång tid det tar och vad som kan vara bra att känna till innan du åker.

Hur lång tid tar bussen till Arlanda?

Restiden mellan Stockholm City och Arlanda flygplats ligger oftast på cirka 40 minuter. Exakt tid beror på trafik, bussbolag och vilken avgång du väljer. Under tidiga morgnar och sena kvällar går det ofta snabbare eftersom trafiken är lugnare. Mitt på dagen och under rusningstid kan det ta lite längre tid, särskilt om det är köer på E4:an.

De flesta flygbussar kör direkt utan byten, vilket gör resan enkel. Du kliver på vid Cityterminalen och stiger av vid någon av terminalerna på Arlanda – allting blir väldigt smidigt. Det gör att många upplever buss som ett bekvämt alternativ, särskilt om man har bagage och vill slippa byta mellan olika färdmedel.

För att undvika stress är det klokt att välja en avgång som ger dig lite marginal. Hellre en stunds väntan på flygplatsen än att behöva stressa.

Vad kostar buss från Stockholm City till Arlanda?

En biljett kostar oftast någonstans mellan 80 och 130 kronor för en enkel resa, beroende på vilket bussbolag du åker med och vilken biljett du väljer. Bokar du i förväg kan priset ibland bli ännu lägre, särskilt om du reser vid tider när färre åker. Under perioder när många är ute och reser, till exempel på sommaren eller kring större helger, kan biljetterna däremot vara lite dyrare.

Biljetter köps enklast online. Det ger en bra överblick över avgångstider och gör att du säkrar din plats direkt. Vill du jämföra alternativ, restider och aktuella priser kan du se fullständig info här.

Att boka i förväg gör ofta resan billigare och minskar risken för att behöva stå och ordna biljett i sista minuten.

Den vanligaste avgången i Stockholm

Den vanligaste avgångsplatsen är Cityterminalen, som ligger precis vid Stockholms centralstation. Läget är centralt och enkelt att nå med tunnelbana, pendeltåg eller lokalbuss. För många innebär det att hela resan till Arlanda kan planeras väldigt enkelt.

Väl framme på Arlanda stannar bussarna vid flera terminaler. Det betyder att du ofta kan kliva av nära incheckningen och slipper långa promenader inne på flygplatsen.

Är buss ett bra alternativ jämfört med tåg?

Många jämför bussen med Arlanda Express eller pendeltåg. Tåget är snabbare, men också betydligt dyrare. För den som prioriterar lågt pris är bussen ofta det mest ekonomiska valet.

Skillnaden i restid är inte heller alltid så stor när man räknar in tiden det tar att ta sig till rätt terminal och vänta in avgång. Dessutom har bussen ett stort bagageutrymme, vilket gör att du får gott om plats med allt bagage du har med dig.

Valet handlar i slutändan om vad som är viktigast för dig – snabbaste möjliga resa eller ett mer budgetvänligt alternativ.

Ska du flyga vidare från Arlanda?

För många är bussresan till Arlanda bara första steget. Därifrån väntar flyg till andra delar av Sverige eller ut i världen. Om du ännu inte bokat flygbiljett kan det vara smart att jämföra olika alternativ i god tid. Många använder exempelvis Google Flights för att hitta flyg som passar både resdatum och plånbok.

Att ha koll på både busstid och flygtid gör att hela resan flyter på smidigare. Det är lätt att underskatta hur mycket lugnare allt känns när transporten till flygplatsen är planerad.

Tips för en smidigare resa

Trafiken mellan Stockholm City och Arlanda fungerar för det mesta utan problem, men det är alltid bra att räkna med att oväntade saker kan hända. Vägarbeten, olyckor eller dåligt väder kan påverka restiden.

Kolla därför upp din avgång i förväg och välj gärna en tidigare buss så att du inte missar flyget. Kontrollera också vilken terminal ditt flyg går från, så att du vet var du ska kliva av.

Buss från Stockholm City till Arlanda är för många ett enkelt och prisvärt sätt att ta sig till flyget. Med rätt planering blir resan lugn, smidig och utan onödig stress.