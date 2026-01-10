Bra tips om du ska måla om huset i annan färg

Funderar du på att ge huset ett nytt uttryck med en annan kulör? Att byta fasadfärg kan göra stor skillnad för både känslan och helhetsintrycket – men det är inte bara att köpa ny färg och sätta igång.

Det finns flera saker du behöver ha koll på för att resultatet ska bli bra och hålla i många år. Här får du användbara tips och råd inför arbetet.

Tänk igenom färgvalet noggrant

Du har all rätt att välja den färg du vill när du ska måla om huset, så länge det inte finns några regler i detaljplanen som begränsar valen. Det viktigaste är att du själv tycker om resultatet.

Däremot är det klokt att fundera på hur färgen faktiskt kommer se ut på fasaden. Många blir överraskade när den kulör de valde i butiken ser helt annorlunda ut på huset. Ljuset utifrån kan förändra färgtonen rejält. En grå nyans kan skifta i blått, och en ljus färg kan upplevas mycket starkare i solsken.

Det är därför alltid bra att provmåla på en liten del av fasaden. Testa gärna flera nyanser bredvid varandra och se hur de ser ut under olika tider på dagen. Då ökar chansen att du blir nöjd med slutresultatet.

Kontrollera vad som gäller i detaljplanen

Om ditt hus ligger i ett område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan det finnas regler för vilken färg du får måla fasaden i. I vissa fall behöver du söka bygglov om du vill ändra till en färg som skiljer sig mycket från den du har idag.

Det gäller till exempel om du har ett vitt hus och vill måla det mörkgrått, eller omvänt. Även om det bara handlar om färg, kan det räknas som en större förändring av husets utseende – och då kan bygglov krävas. För att vara säker på vad som gäller där du bor är det bäst att kontakta kommunen eller byggnadsnämnden innan du sätter igång. Då slipper du risken att behöva göra om jobbet i efterhand.

Välj rätt typ av färg för fasaden

Det går inte att använda vilken färgtyp som helst. Den färg du väljer måste passa både underlaget och den färg som redan sitter på huset. Om du målar med fel typ finns risk att färgen släpper, spricker eller stänger in fukt.

Träfasader är särskilt känsliga. Om huset tidigare målats med akrylatfärg behöver du oftast fortsätta med samma typ – eller vara noga med att skrapa bort allt innan du byter. Slamfärg kan inte användas ovanpå andra färgtyper, och oljefärg fungerar bäst på fasader som får andas.

En annan sak att tänka på är glansgraden. Högblank färg kan kännas fräsch men avslöjar lätt ojämnheter i underlaget. Halvmatt eller helmatt är ofta ett bättre val för en träfasad, särskilt om ytan är lite sliten.

Ta hjälp av proffs om du är osäker

Det kan vara lockande att göra jobbet själv – men det är inte alltid det lönar sig. Fasadmålning kräver planering, bra verktyg och ofta arbete på hög höjd. Har du ett stort hus med flera våningar eller komplicerade detaljer runt fönster och tak, kan det vara värt att låta en erfaren målare Bålsta ta hand om jobbet.

Att anlita en professionell målare innebär dessutom att du får garanti på arbetet, vilket ger extra trygghet. Du har också möjlighet att utnyttja ROT-avdraget, vilket gör att arbetskostnaden blir betydligt lägre än du kanske tror.

Tänk på väder och temperatur

Bra väder är A och O för ett lyckat resultat. Målar du när det är för kallt, för varmt eller för fuktigt, riskerar du att färgen inte fäster ordentligt.

Det bästa är att måla när det är mellan 10 och 25 grader ute och luftfuktigheten är låg. Välj en dag utan regn i sikte och helst molnigt – då slipper du att färgen torkar för snabbt eller blir flammig.

Var noga med underhåll framöver

Ett nymålat hus ser fantastiskt ut – men det kräver viss omsorg för att hålla sig fint i längden. Genom att tvätta fasaden regelbundet minskar du risken för påväxt av alger och smuts som annars kan bryta ner färgytan snabbare.

Det är också bra att då och då gå ett varv runt huset och kontrollera om det finns flagnande färg, sprickor eller andra skador.

Om du tar hand om små skavanker direkt, slipper du ofta större renoveringar längre fram. Med rätt färg, rätt förarbete och lite underhåll med jämna mellanrum, håller sig huset snyggt år efter år.